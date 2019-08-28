السيسي يلتقى عددا من الزعماء والرؤساء الأفارقة غدا على هامش قمة تيكاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يلتقى غدا عددا من الزعماء والرؤساء الأفارقة على هامش قمة التيكاد، المقامة فى اليابان. وكان الرئيس السيسى، قد شارك صباح اليوم فى الجلسة الافتتاحية لقمة تيكاد 7 التى افتتحت أعمالها اليوم فى اليابان.

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