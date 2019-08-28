شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تراجع حصص الأسمدة الموردة من الشركات استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت اللجنة التنسيقية للأسمدة، بقطاع لخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، اجتماعاتها الأسبوعية مع شركات إنتاج الأسمدة لمرجعة حصتها الصيفية الموردة للوزارة الزراعة، وإلزامها بتوريد باقى حصتها، استعداد للاتفاق على المقررات الجديد للموسم الجديد.

من جانبه قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، لـ " الخليج 365 "، إن هناك اجتماعات أسبوعية مع جميع الشركات المنتجة للأسمدة لمراجعة حصتها الموردة من المقررات الصيفى والمتفق عليها لتلبية احتياجات المزارعين لتوريد باقى حصتها .

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، أنه جار استكمال حصص الأسمدة للزراعات الصيفية من قبل الشركات المنتجة الملتزمة بالتوريد حاليا، حتى اكتمال النصاب لكل محصول منزرع حسب الحصص المقررة، موضحا أن معظم المحاصيل الصيفية دخلت الآن مرحلة ما قبل النضج، وطرد السنابل ،مؤكدا أن هناك تكليفات للإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعية، بمتابعة صرف الأسمدة.