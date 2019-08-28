شكرا لقرائتكم خبر عن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر يعلن عن وظائف بنظام الندب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأزهر الشريف عن حاجته لعدد من التخصصات المختلفة بنظام (الندب) لمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب​ ( القاهرة الكبرى فقط)، وتقدم الطلبات باليد إلى الإدارة المركزية للموارد البشرية (قسم التنقلات) ـ داخل جامعة الأزهر بجوار مستشفى الحسين بالدراسة ـ القاهرة، لمدة 15 يومًا تبدأ من يوم حتى يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2019م.

وهذه الوظائف كالتالى: -



الوظائف

وذلك وفقا للشروط التالية:

1- تخصص العلوم الشرعية:

- أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الدكتوراه، وتخصص مناهج وطرق تدريس.

- أن يكون حافظا للقرآن الكريم.

- ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا.

- أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.

- إجادة الحاسب الآلي.

- الحصول على تقرير كفاءة بدرجة "كفء"، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.

- ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.

- أن يُقدِّمَ مُقترَحًا مُختصَرًا لتصوُّر العمل بمركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وتطويره.

- يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (إنجليزية، فرنسية).

2- تخصص اللغة العربية:

- حاصل على مؤهل عالي في اللغة العربية، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الدكتوراه، وتخصص مناهج وطرق تدريس.

- إجادة التدقيق اللغوي.

- ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا.

- أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.

- إجادة الحاسب الآلي.

- الحصول على تقرير كفاءة بدرجة "كفء"، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.

- ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.

- أن يُقدِّمَ مُقترَحًا مُختصَرًا لتصوُّر العمل بمركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وتطويره.

- يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (إنجليزية، فرنسية).

3- تخصص اللغة الإنجليزية:

- أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الدكتوراه، وتخصص مناهج وطرق تدريس.

- إجادة الترجمة من العربية للإنجليزية والعكس.

- ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا.

- أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.

- إجادة الحاسب الآلي.

- الحصول على تقرير كفاءة بدرجة "كفء"، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.

- ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.

- أن يُقدِّمَ مُقترَحًا مُختصَرًا لتصوُّر العمل بمركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وتطويره.

- يفضل أن يجيد الترجمة الفورية.

- يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (فرنسية...).

4- مراجع نظم جودة التعليم:

- أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الماجستير والدكتوراة.

- ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا.

- أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.

- إجادة الحاسب الآلي.

- الحصول على تقرير كفاءة بدرجة "كفء"، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.

- ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.

- أن يُقدِّمَ مُقترَحًا مُختصَرًا لتصوُّر العمل بمركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وتطويره.

- يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (إنجليزية، فرنسية).

- أن يكون مراجع خارجي بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

5- أخصائي تدريب:

- من العاملين بوظائف المجموعة النوعية للتنمية الإدارية.

- أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الماجستير والدكتوراة.

- ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا.

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- أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.

- إجادة الحاسب الآلي. - الحصول على تقرير كفاءة بدرجة "كفء"، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.

- ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.

- أن يُقدِّمَ مُقترَحًا مُختصَرًا لتصوُّر العمل بمركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وتطويره.

- أن يُقدِّمَ تصورا لخطة تدريبية متكاملة مقترحة.

- يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (إنجليزية، فرنسية).

- يفضل أن يكون مدربا معتمدا بجهات حكومية أخري، وقام بتدريبات مختلفة بها.

- قام بتصميم وتنفيذ خطط تدريبية متكاملة، وله قدرة على قياس أثر التدريب.

6- تخصص عضو فني تخطيط ومتابعة:

- أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الماجستير والدكتوراة.

- ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا.

- أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.

- إجادة الحاسب الآلي.

- الحصول على تقرير كفاءة بدرجة "كفء"، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.

- ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.

- أن يكون حاصلا على برامج تدريبية في مجال التخطيط والمتابعة والمراجعة الداخلية والجودة.

- قام بوضع خطط وبرامج تطويرية ومتابعتها بكفاءة وبيان ذلك من إنجازاته بسيرة ذاتية له.

- يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (إنجليزية، فرنسية).

- القدرة على إعداد التقارير والمذكرات الفنية.

7- أخصائي اجتماعي:

- أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الماجستير والدكتوراة وتخصص علم النفس واكتشاف المواهب وتنميتها.

- ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا.

- أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.

- إجادة الحاسب الآلي.

- الحصول على تقرير كفاءة بدرجة "كفء"، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.

- ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.

- أن يُقدِّمَ تصوُّر مُختصَرًا لاكتشاف مواهب الطلاب الوافدين وكيفية تنميتها.

- يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (إنجليزية، فرنسية).

8- أخصائي علاقات عامة، وأخصائي علاقات خارجية وتعاون دولي:

- أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الماجستير والدكتوراة.

- ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا.

- أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.

- إجادة الحاسب الآلي.

- الحصول على تقرير كفاءة بدرجة "كفء"، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.

- ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.

- أن يُقدِّمَ مُقترَحًا مُختصَرًا لتصوُّر العمل بمركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وتطويره.

- يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (إنجليزية، فرنسية).

- أن يكون لديه مهارات عالية في التعامل مع الآخرين، وفن الاتصال.

9- أخصائي شئون إدارية:

- من العاملين بوظائف المجموعة النوعية للتنمية الإدارية.

- أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها.

- أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.

- إجادة الحاسب الآلي.

- الحصول على تقرير كفاءة بدرجة "كفء"، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.

- ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.

- أن يكون لديه مهارات عالية في التعامل مع الطلاب، وفن الاتصال.

- له خبرة في التعامل مع ملفات الطلاب الوافدين.

- له خبرة في إنهاء إجراءات منح الطلاب إقامات من إدارة الجوازات.