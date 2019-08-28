شكرا لقرائتكم خبر عن رأس السنة الهجرية .. لماذا تبدأ بمحرم بدلا من ربيع الأول.. دار الافتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يومان وتعلن دار الإفتاء موعد بداية العام الهجرى الجديد 1441 ، وتحديدا ستعلن نتيجة الرؤية الشرعية يوم الجمعة 30 أغسطس ، واختلف المؤرخون والفقهاء فى سبب تخصيص شهر محرم ليكون بداية للعام الدراسى الهجرى الجديد، رغم أن الرسول وصل المدينة المنورة فى شهر ربيع الأول ، وحسما لهذا الجدل قالت الأمانة العامة للفتاوى الالكترونية بدار الافتاء ، إن النبى صلى الله عليه وآله وسلم وصل إلى المدينة فى شهر ربيع الأول، لكن جُعِل شهر المحرم بداية العام الهجرى لأنه كان بداية العزم على الهجرة.

وأضافت الأمانة العامة ردا على سؤال هل حقًّا أن هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت فى ربيع الأول؟ ولو كانت كذلك فلماذا نحتفل ببداية السنة الهجرية ويوم هجرة الرسول فى شهر محرم؟، : يقول الحافظ ابن حجر فى "فتح الباري" : [وَإِنَّمَا أَخَّرُوهُ -أى التأريخ بالهجرة- مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ إلى الْمُحَرَّمِ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ كَانَ فِى الْمُحَرَّمِ؛ إِذِ الْبَيْعَةُ وَقَعَتْ فِى أَثْنَاءِ ذِى الْحِجَّةِ وَهِى مُقَدِّمَةُ الْهِجْرَةِ، فَكَانَ أَوَّلُ هِلَالٍ اسْتَهَلَّ بَعْدَ الْبَيْعَةِ وَالْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ، فَنَاسَبَ أن يُجْعَلَ مُبْتَدَأً. وَهَذَا أَقْوَى مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ مُنَاسَبَةِ الِابْتِدَاءِ بِالْمُحَرَّمِ.