شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية لنقل الكهرباء توقع 3 عقود لتنفيذ الخط الكهربائى القصير - مرسى علم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، 3 عقود للممارسة المحدودة رقم 30/2018/2019، لإنهاء الأعمال الإنشائية والبنية التحتية وتوصيل التغذية الكهربائية للساحل الجنوبى الشرقى بمنطقتى مرسى علم وبرنيس.

وذكر بيان لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ذلك يأتى إطار الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة، ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية، وتأكيداً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة.

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وأوضحت المهندسة صباح مشالى، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قد طرحت الممارسة المحدودة بين الشركات المحلية والعالمية المتخصصة لتنفيذ الخط الهوائى الكهربائى القصير / مرسى علم/ برنيس جهد 220 ك.ف بطول حوالى 300 كم بعدد 6 لوط يتضمن كل لوط 50 كم، مشيرة إلى أنه تم توقيع العقود مع كل من شركة State Grid الصينية ، وشركة السويدى إليكتريك T&D ، وشركة الجيزة لصناعة الكابلات.

وأوضحت رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن القيمة الإجمالية للعقود تبلغ حوالى 985 مليون جنيه مصرى، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (6) أشهر من تاريخ خطاب الإسناد يوليو 2019.