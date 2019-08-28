شكرا لقرائتكم خبر عن عودة بعثة الحج الرسمية من الأراضى المقدسة الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، الجمعة المقبل، بعثة الدولة الرسمية للحج والتي يرأسها هذا العام وزير الري والموارد المائية، والتي تابعت إجراءات الحكومة للتسيير على الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة، خلال موسم هذا العام.

ونقلت شركة مصر للطيران حتي الآن، حوالي 63 ألف حاج من مطارات المملكة العربية السعودية الي المطارات المصرية، وذلك علي حوالي 300 رحلة جوية ضمن الجسر الجوي للشركة لعودة حجاج بيت الله الحرام والذي ينتهي خلال الأسبوع المقبل، بوصول آخر حاج من السعودية . Advertisements وتقدم بعثة حج مصر للطيران بالمملكة السعودية تسهيلات كبيرة، داخل مطارات المملكة للحجاج المصريين العائدين إلى أرض الوطن، بعد أداء مناسك حج لهذا العام، بالتنسيق مع السلطات السعودية داخل المطارات هناك.

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