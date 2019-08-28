شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: رخص مؤقتة للمشروعات الصغيرة للشباب ببرنامج "مشروعك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، لا تكتفى بتقديم القروض الميسرة لمساعدة الشباب فى بدء مشروعاتهم الصغيرة، وإنما يتم تسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على القرض.

وأوضح قاسم فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن المشروع يساعد للشباب المقبل على إنشاء مشروع خاص فى استخراج الرخصة المؤقتة للمشروع لحين استكمال واستيفاء الشروط من الجهات المعنية فى المحافظات، وذلك فى إطار دعم الشباب ومساعدتهم على سرعة إنجاز مشروعاتهم الصغيرة.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية أن إجمالى حجم القروض التى وفرها المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بالمحافظات بلغ 11.2 مليار جنيه مولت أكثر من 127 ألف مشروع متنوع لشباب الخرجين بمدن ومراكز محافظات الجمهورية، وذلك تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وفي إطار تنفيذ مبادرة البنك المركزى.

وأكدت الوزارة أن مشروعك يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5% بما يعمل على توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في المحافظات.