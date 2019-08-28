شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 2256 شابا بالقطاع الخاص فى القليوبية بينهم 33 معاقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة القوى العاملة أن عدد المعينين بمديرية القوى العاملة بالقليوبية من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 2256 معينا، منهم 33 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، وذلك من بين 6755 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل، بالإضافة إلى 34 فرصة عمل تم إتاحتها من خلال مكاتب التشغيل بالمديرية.

تلقت وزارة القوى العاملة، تقريراً بذلك من فتحى دسوقى، مدير المديرية ، أشار فيه إلى أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 3158 عاملا على المهن المختلفة، فضلا عن استخراج 3347 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، فضلا عن توثيق 6 شهادات قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج، و30 خطابا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن، وذلك خلال يوليو 2019.

وقال مدير المديرية، إنه فى مجال السفر للعمل بالخارج تم إصدار 118 تصريحًا للعمل بالخارج من مكتب التصاريح بمديرية أمن القليوبية، منهم 39 مؤهلات عليا، و44 متوسطة، و7 فوق المتوسطة، و28 بدون مؤهل.

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وأشار دسوقى، إلى أنه فى مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بلغ إجمالى المسجلين بالإدارة المختصة 15 ألفا و773 عاملا، وقد بلغ إجمالي ما تم صرف لرعاية هذه الفئة خلال يوليو الماضى 434 ألفا و100 جنيه للمناسبات والأعياد، وللرعاية الصحية والاجتماعية والمساعدات من زواج وولادة وعمليات جراحية .

كما تم التفتيش على 554 منشأة فى مجال تفتيش العمل دوريا، وبلغت الحملات التفتيشية النهارية 28 حملة علي 115 منشأة، كما تم إجراء التفتيش على 404 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية وبلغت المخالفات التى حرر لها محاضر 212 محضرًا، كما بلغت الشكوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 204 شكوى تم تسوية 26 شكوى وديا وإحالة 58 للقضاء، وحفظ 17 شكوى، ومازالت هناك 103 شكوى تحت البحث والدراسة.

وتابع مدير المديرية قائلا: "فى مجال المرأة والتفتيش على عمل الطفل تم التفتيش على 30 منشأة وجاءت 11منشأة مستوفاة، وتم انذار 19 منشآه مخالفة لقانون العمل والطفل فى هذا المجال وتم تحرير 6 محاضر، وبلغ عدد الأطفال الذين شملهم التفتيش 49 طفلا، كما تم عقد 7 ندوات لتوعية العاملات فى مجال تنظيم الأسرة بالمشكلة السكانية.