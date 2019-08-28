شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مدير عام الطرق السابق و4 آخرين بدمياط للمحاكمة التأديبية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت النيابة الإدارية بمحافظة دمياط ضياء الدين عوض مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة ومعه 4 آخرين للمحاكمة التأديبية، وذلك لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي وعدم الحفاظ على ممتلكات الجهة التي يعملون بها والإضرار بالمصلحة المالية للدولة.

وكانت الدكتورة منال ميخائيل محافظ دمياط قد قررت مجازاة مدير عام الطرق ومدير عام الشؤون المالية بالخصم من الراتب، وذلك لقيام الأول بإصدار تعليمات للمختصين بمديرية الطرق والنقل بتضمين بيانات الحالة الوظيفية للعاملين بالمديرية المشار إليها الجزاءات التي تم محوها وبالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات المقررة في هذا الشأن، كما أهمل مدير عام الشؤون المالية في الإشراف على أعمال المخالفين، الأمر الذي أدى لترديهما فيما نسب إليهم .