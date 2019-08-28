شكرا لقرائتكم خبر عن «تشريعية البرلمان» ترفض رفع الحصانة عن نائب بسبب «الكيدية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، طلب رفع الحصانة عن النائب محمد أحمد مسعود عفيفي، عضو مجلس النواب، عن دائرة بولاق أبوالعلا، والمقدم من المواطن فتحي أحمد هريدي، بسبب شبهة الكيدية.

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وكان النائب محمد مسعود، أقام جنحة مباشرة ضد المواطن فتحي هريدي، اتهمه فيها بالتزوير في محرر عرفي واستعماله وقيدت هذه الجنحة برقم 3026 لسنة 2018، جنح بولاق وقضي فيها بحبس المواطن، إلا أنه في الاستئناف قضي فيها بالبراءة، وبعدها حرك المواطن فتحي هريدي،الدعوي الجنائية ضد النائب بتهمة البلاغ الكاذب بعد تبرئته في الاستئناف.

وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة أن الأوراق المقدمة تظهر شبهة الكيدية، و أنه بحكم المادة 305 من قانون العقوبات، تم تحديد أركان وتعريف البلاغ الكاذب وهو من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم ‏يسبب شائعة، مؤكدا على أنه تم تبرئة المواطن في الاستئناف ولكن ذلك لا يمنع الشبهة خاصة في ظل حكم أول درجة الذي قضي بالحبس، ومن ثم الأمر هنا خضع للسلطة التقديرية للقاضي، وبالتالي السعي نحو البلاغ الكاذب به الكيدية الواضحة.

وأضاف أبوشقة بأن الرفض هنا للطلب المقدم مبني على أسس قانونية ودستورية، والحصانة التي يتمتع بها النائب ليست من أجل ذاته ولكن من أجل القيام بمهامه بكل حرية وديمقراطية دون أي تقيد أو تهديد من أحد، وهو الأمر الذي اتفق معه الأعضاء باللجنة مؤكدين على أن الكيدية متوفرة في هذه القضية.