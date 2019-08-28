شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد»: تأخر قطار (الإسكندرية/بورسعيد) نحو ساعة بسبب عطل مفاجئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة السكة الحديد عن تأخر قطار (589) سياحي (الإسكندرية / بورسعيد) بسبب عطل مفاجئ أثناء وجوده بمحطة الإسماعيلية، ما أدى لتأخره لنحو ساعة.

وذكرت الهيئة أنه بوصول القطار محطة الإسماعيلية الساعة العاشرة صباحا تلاحظ انبعاث دخان بغرفة محرك الجرار 3206 نتيجة عطل فني مفاجئ، وعلى الفور قام الفنيون ومختصو الحماية المدنية بالمحطة بالتعامل مع العطل باستخدام الطفايات والمياه ومعاونة المطافي المحلية بالمحافظة، كما تم رفع الجرار المعطل وضم الإمداد قبل قيام القطار من المحطة بتأخير بلغ 55 دقيقة.

ووجهت الهيئة بتشكيل لجنة فنية لمعاينة الجرار المعطل وتحديد أسباب العطل الفني، كما تقدمت بالاعتذار لركاب القطار عن التأخير.