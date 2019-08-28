شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. «مصر للطيران» تسيّر 17 رحلة لعودة 3300 حاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسير شركة «مصر للطيران»، الخميس، 17 رحلة من مطاري «جدة» و«المدينة المنورة» إلى الصالة الموسمية بمطار القاهرة لنقل 3 آلاف و300 حاج في إطار الجسر الجوي.

وتقلع 9 رحلات من مطار «جدة» لنقل 1700 حاج من بينها رحلات خاصة لحجاج مالي، و8 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1600 حاج من حجاج.