شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. «مصر للطيران» تسيّر 17 رحلة لعودة 3300 حاج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تسير شركة «مصر للطيران»، الخميس، 17 رحلة من مطاري «جدة» و«المدينة المنورة» إلى الصالة الموسمية بمطار القاهرة لنقل 3 آلاف و300 حاج في إطار الجسر الجوي.
وتقلع 9 رحلات من مطار «جدة» لنقل 1700 حاج من بينها رحلات خاصة لحجاج مالي، و8 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1600 حاج من حجاج.
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