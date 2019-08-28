شكرا لقرائتكم خبر عن «التخطيط»: بدء المرحلة الثانية من المجموعة الأولى لمنحة دبلومة الإدارة العامة بلندن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن بدء المرحلة الثانية للدفعة الأولى لمنحة دبلومة الإدارة العامة والتي تتم حاليًا بجامعة كينجز كوليدج بلندن، وذلك تزامنًا مع بدء المرحلة الأولى من الدفعة الثانية لذات البرنامج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة لعدد من موظفي الوزارات والهيئات بالجهاز الإداري للدولة.

وفي هذ الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن البرنامج يتم في ضوء بروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع الجامعتين الأمريكية بالقاهرة وكينجز بلندن في إطار خطة رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة بهدف إعداد قادة المستقبل تمهيدًا للانتقال للعاصمة الادارية الجديدة.

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وأشارت «السعيد» إلى أن الاهتمام بهذا البرنامج يأتي ضمن مجموعة من البرامج المستهدفة للقيادات الوسطى في إطار منظومة متكاملة لبناء وتنمية القدرات، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 بالاستثمار في العنصر البشري، موضحة أنه من المستهدف مد برنامج التدريب على مستوى المحافظات، حيث تم توجيه دعوة للجامعات المختلفة للمشاركة لتحقيق أقصى استفادة من الناحية التعليمية والتدريبية.

يُشار إلى أن البرنامج النموذجي ينقسم إلى ثلاث مراحل تنفذ خلال ثلاثة أشهر، حيث تقوم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتنفيذ المرحلتين الأولى والثالثة حيث يتلقى المشاركون في المرحلة الأولي تدريب مكثف على مجموعة من الموضوعات والمهارات تتضمن دراسة أساسيات السياسات العامة للدولة، ومشاركة أصحاب المصالح، والإدارة الاستراتيجية في المجال الحكومي، بالإضافة إلى مهارات الإبداع وآليات التقييم والمتابعة، كما تشهد المرحلة الثالثة والأخيرة التدريب على موضوعات الحوكمة، ومهارات التواصل الفعال، ومهارات القيادة الناجحة والإصلاح المؤسسي.

أما المرحلة الثانية التي يشارك بها المتدربون حاليًا فتشهد قيام جامعة كينجز بلندن بتدريب مكثف على موضوعات مقارنة وتقييم النظم الحكومية المختلفة، وعصر الميكنة وتطوير الحكومات، وإدارة المصالح والقطاعات العامة، وكذلك التدريب على مهارات اتخاذ القرار، كما ستقوم الجامعة في هذه المرحلة بإعداد زيارات ميدانية للمتدربين لهيئات حكومية مختلفة للتعرف على نظم الإدارة الناجحة المتبعة بها.