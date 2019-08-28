شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام محافظة أسيوط، اجتماعًا بمديري الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء لمناقشة تنفيذ وتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأكد السكرتير العام على اهتمامه بهذا الملف الهام والعمل على تذليل كافة العقبات أمام المواطنين المتقدمين، وتقنين أوضاع المخالفين دون أي تحيز أو محاباة طبقًا للقانون رقم «17 لسنة 2019» ولائحته التنفيذية.

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وأكد «عبدالجليل» على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمواطنين المتقدمين للتصالح، موجهًا مدير الإدارات الهندسية باستلام كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم وإجراء التصالح، على أن تقوم اللجان المشكلة في البت بها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وناشد «عبدالجليل» المواطنين بضرورة الإسراع في تقديم طلبات التصالح بالوحدات المحلية مع استيفاء المستندات اللازمة، قبل انتهاء المدة المحددة، يناير 2020، على أن يتسلم مقدم الطلب شهادة تُفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه.

يُذكر أن رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين أوضاع يتم سداده وفق مساحة كل طلب، على أن يتم احتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع في حالة موافقة اللجان المختصة، طبقًا لسعر المتر المسطح الذي سوف تحدده اللجنة المعنية لكل منطقة على حدى وحسب نوعية المخالفة.