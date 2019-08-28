شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضي: السيسي يجري محادثات غدا مع زعماء أفارقة ووزير التجارة الياباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سوف يجري، غدًا الخميس، محادثات مهمة مع عدد من الزعماء الأفارقة المشاركين في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية «تيكاد 7» الذي بدأ أعماله بمدينة يوكوهاما اليابانية اليوم ويختتم بعد غد.

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وأضاف «راضي» في تصريحات للصحفيين بيوكوهاما، الأربعاء، إن الرئيس السيسي سيستقبل غدًا وزير التجارة الياباني هيروشيج سيكو، لبحث المشروعات المحورية المشتركة والمشروعات التنموية والفرص الاستثمارية بمصر وخاصة في مجالات النقل والمواصلات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية والمدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك المشروعات الخاصة بتطوير منظومة التعليم في مصر.

وأشار «راضي» إلى أن الرئيس السيسي تفقد اليوم جناح مصر في معرض منظمة اليابان للتجارة الخارجية اليابانية «جيترو» الذي يقام على هامش قمة التيكاد السابعة، كما تفقد أجنحة الدول الأخرى.

وقال المتحدث الرسمي إن الرئيس السيسى سوف يحضر أيضا حفل استقبال رسمي مساء اليوم للزعماء المشاركين بقمة التيكاد السابعة يقيمه رئيس وزراء اليابان شينزو آبى وعمدة مدينة يوكوهاما.