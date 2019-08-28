شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزير الكهرباء مع الشركات المصنعة لـ«العدادات مسبقة الدفع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الأربعاء، بعدد من الشركات المصنعة للعدادات وهم الهيئة العربية للتصنيع، السويدى، اسكرا، إليكتروميتر، جلوبال والمعصرة، بحضور عدد من قيادات القطاع، وذلك لبحث سبل الانتهاء من تصنيع العدادات المطلوبة لشركات التوزيع على مستوى الجمهورية طبقاً للمواصفات المطلوبة.

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أكد «شاكر» خلال الاجتماع على أهمية استخدام أحدث التكنولوجيات لتصنيع العدادات المطلوبة طبقاً لأحدث المواصفات العالمية مع ضرورة الاهتمام بتسهيل عملية شحن الكروت حتى يتم تحقيق التوافق مع التحول من الشبكة النمطية الحالية إلى شبكة ذكية.

كما أكد الدكتور شاكر على ضرورة التعاون بين كافة الشركات المصنعة للعدادات حيث أن حجم العمل كبير على أن تقوم به شركة واحدة حيث أن عدد العدادات المطلوب تغييرها تصل إلى حوالى 27 مليون عداد.

يأتى هذا الاجتماع في إطار تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من أجل التحول من الشبكة النمطية الحالية إلى شبكة ذكية تستخدم التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات.