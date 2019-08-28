شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تحذر المصريين بالسعودية وخارجها من إعلان العمرة المجانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت وزارة القوى العاملة المواطنين المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية من الوقوع ضمن شبكات النصب والاحتيال من خلال الإعلانات التي تدعو للعمرة المجانية.

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وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أرسل تقريراً لوزير القوى العاملة محمد سعفان، عبر المستشار العمالي عثمان رمضان، بهدف التوعية والتنبيه على المصريين الموجودين بالسعودية وخارجها بعدم الانسياق للإعلانات التي تدعو للعمرة المجانية وذلك من خلال الرابط http://freehajtrip.com/a، ويقول الإعلان الوهمي: «سارع بالتسجيل في مسابقة رحلة العمرة مدفوعة التكاليف مجانا أو ما يوازيها من مبلغ مالي في بلدك، مقدمة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السعودية بالتعاون مع قناة مكة المكرمة الرسمية، اقترب الموسم واقتربت النتائج».

ووفقا للمنشور لا توجد بالمملكة ما تسمى وزارة الأوقاف، والجهة المنوط بها الإشراف على العمرة والحج بالمملكة العربية السعودية هي وزارة الحج والعمرة، لذا وجب التنبيه لعدم الوقوع ضمن شبكات النصب والاحتيال.

من جانب آخر، تقدم مكتب التمثيل العمالي بجدة بالتهنئة للسلطات السعودية على نجاح موسم حج هذا العام 1440، مؤكداً أن ذلك هو نتاج المجهودات والتنظيم الجيد الذي أعد من قبل جميع مسؤولي المملكة في تيسير إجراءات ضيوف الرحمن منذ القدوم وحتى العودة إلى أوطانهم.