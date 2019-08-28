شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك عطية عن «شبكة العروسة»: «أركان الزواج لا فيها شبكة ولا ببكة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الأستاذ بجامعة الأزهر، مبروك عطية، إن الله شرع الزواج محافظة على النوع وسكناً واستقراراً للنفوس ذكراناً وإناثاً، مشيراً إلى أن المودة والرحمة قد تكون من باب النافلة بين المسلمين وبعضهم البعض، ولكنها من باب الوجوب بين الزوجين، وتابع: «أخطر علاقة في الدنيا.. الأب والأم والأبناء والزوج والزوجة، لم يستعمل الشرع معها كلمة الحب أبدا.. حيث قال (وبالوالدين إحسانا) ومع الزوجين قال (وعاشروهن بالمعروف)».

وتابع في لقاء له مع شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر»، على شاشة mbc مصر، أن مصطلح «شبكة العروسة» غير موجود بالإسلام نهائياً، ولكن المشروع بالإسلام هو المهر، مدللاً بقوله تعالى: «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة»، وتابع: «في اركان للزواج لا فيها شبكة ولا ببكة ولا هذا المصطلح ليس له وجود نهائياً».