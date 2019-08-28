«القوى العاملة» تنجح في فض إضراب 31 عاملًا بشركة لنقل الحاويات (تفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت وزارة القوى العاملة من خلالها مديرية القوى العاملة بالإسكندرية من فض اعتصام 31 عاملا من 120 عاملا بشركة «أم إس سي» لنقل الحاويات، وذلك بعد أن تواصل مدير المديرية مع ممثل الشركة، وتم الاتفاق على منح العمال العلاوة الاجتماعية.
وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قد أصدر توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، مجدي سعد مسعد، بسرعة التدخل وحل مشكلة العاملين مع الشركة وديا، وحصول العمال على حقوقهم كامل طالما أنها في الإطار القانونى.
وتلقى الوزير من خلال مـرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة ما يفيد التفاوض الودى بين طرفى العملية الإنتاجية، وتنازلت الشركة عن طلباتها المقدمة فيما يتعلق بفصل 9 من العمال، وتم صرف أجر شهر أغسطس الجاري لـ31 عاملا، كما تعهد العمال بعدم القيام بأي إضراب واعتصام مستقبلاً، وعلى إثر ذلك تم فض الإضراب.
وقدم الوزير الشكر لطرفى العمل والإنتاج لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى الحل الودي.
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