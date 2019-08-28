شكرا لقرائتكم خبر عن مد أجل النطق بالحكم على 24 متهمًا بـ«التخابر مع حماس» لـ11 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات القاهرة، مد أجل النطق بالحكم على 24 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع حماس» لجلسة 11 سبتمبر المقبل، لعدم إحضار المتهمين من محبسهم لدواع أمنية. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وحسن السايس، وحضور إلياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.

عقدت الجلسة في الثانية عشرة و30 دقيقة، باعتلاء هيئة المحكمة المنصة، وقال المستشار محمد شيرين فهمي، إنه ورد كتاب من قطاع أمن القاهرة المؤرخ بتاريخ 28 أغسطس المقبل يفيد تعذر عرض المتهمين نظرًا لظروف أمنية ومزيل الكتاب بتوقيع لواء مساعد أول وزير الداخلية، وأشرت عليه المحكمة بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم.

وكانت محكمة النقض قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد على المتهمين وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى. وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وأحمد عبدالعاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي ومحمد بديع و16 آخرين، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.