شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الاسكندرية توضح سبب رفع رسوم جلسات الغسيل الكلوي لـ500 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور وائل نبيل، رئيس قطاع المستشفيات الجامعية في جامعة الإسكندرية، إنه تم رفع رسوم جلسات الغسيل الكلوى إلى 500 جنيه للجلسة الواحدة بدلاً من 325 جنيهاً، مشيرا إلى أن قرار الزيادة خاص بمرضى العلاج بأجر والاقتصادى فقط ولن يمس مرضى المجانى أو حاملى قرار العلاج على نفقة الدولة.

وأوضح «نبيل» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أن الزيادة جاءت نتيجة رفع أسعار المستلزمات الطبية من خلال الشركات العاملة في هذا المجال بالاضافة إلى ارتفاع تكاليف صيانة الاجهزة الطبية المستخدمة في الغسيل الكلوى مشيرا إلى أنه يوجد لدينا اكثر من 100 ماكينة غسيل كلوى في 5 مستشفيات جامعية.

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وأشار إلى المستشفيات الجامعية التي يوجد بها ماكينات غسيل كلوى هي المواساة وسموحه الجامعى والرئيسى الجامعى «الأميرى» والشاطبى للأطفال وسموحه للاطفال حيث يوجد في مستشفى المواساة 57 ماكينة وتم زيادتها 20 ماكينة جديدة من خلال خطة تطوير خلال شهرين و10 ماكينات في مستشفى سموحه الجامعى و16 ماكينة في المستشفى الرئيسى الجامعى.

ولفت إلى إنه يجرى عمل مراجعات وفحص شامل بشكل دوري لماكينات الغسيل الكلوي في المستشفيات الجامعية حيث يتم عمل مراجعة ومتابعات على 3 مستويات هي المراجعة الأسبوعية الذاتية، والتي تتم داخل المراكز الخمسة الكائنة بـ 5 مستشفيات بينها مراكز متخصصة للغسيل الكلوي للأطفال فقط في مستشفيا سموحة للأطفال والشاطبي للأطفال وهى أجهزة متخصصة لا توجد لها مثيل في مستشفيات الإسكندرية والمحافظات المجاورة وتقدم خدمة متميزة ونوعية للمرضى ومراجعة تتم بشكل دورى شهرياً تستهدف جميع الماكينات والمراجعة الثالثة تتم عن طريق اختيار بعض الماكينات بشكل عشوائي لفحصها، والمحاليل الموجودة حيث تقوم وحدة مكافحة العدوى بالمستشفيات بأخذ عينات عشوائية من المحاليل، للتأكد من مطابقتها للمواصفات والسلامة».

وأكد «نبيل» أن المخزون الحالى لمستلزمات الغسيل الكلوى كافى وفى مستوى الأمان وإذا حدث نقص في المراكز نتحرك من خلال شقين إما التواصل مع المجتمع المدني من خلال تلقي التبرعات لتوفير المخزون، أو التنسيق مع وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، بتوفير الفلاتر والمستلزمات للمستشفيات الجامعية على الفور.