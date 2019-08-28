شكرا لقرائتكم خبر عن «انتخابات الأطباء»: حضور الطبيب للتصويت بنفسه واجب.. ولا يجوز توكيل غيره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، على ضرورة إدلاء الطبيب بصوته في انتخابات الأطباء بنفسه، وغير مسموح للطبيب بعمل توكيل لأحد للإدلاء بصوته عوضا عنه.

وأشارت اللجنة إلى أنه لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يجوز للطبيب أن يقوم بتفويض أو توكيل أحد من الأطباء للتصويت بدلا منه، لوجوده خارج البلاد أو بعيداً عن مقره الانتخابي.

وأضافت اللجنة، في بيان صحفي، الأربعاء، أن الإدلاء بالأصوات يجب أن يكون منفرداً وسرياً ولا يجوز الإدلاء بالأصوات بشكل جماعي، أو علني، منعاً لحدوث أي تأثير على الناخب، وحرصاً على خروج الانتخابات بالشفافية والحياد المطلوبين، وأن الانتخاب سيتم بإعطاء كل طبيب 7 ورقات للانتخاب (3 فرعية و3 عامة وقطاع) العامة والفرعية ورقة، النقيب ورقة، فوق السن ورقة، تحت السن ورقة، والانتخاب يتم بوضع علامة أمام اسم المرشح.

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وأوضحت اللجنة أنه يجب أن يلتزم الطبيب بالعدد اللازم انتخابه في كل ورقة، وإلا سيبطل صوته، وأنه في حالة تواجد الطبيب لأي ظرف خارج نطاق المحافظة التي من المفترض أن يدلي بصوته فيها عليه أن يتوجه إلى أقرب نقابة فرعية، ثم لجنة الوافدين ليقوم بانتخاب النقيب العام، و٣ أعضاء للنقابة العامة «فوق السن»، و٣ «تحت السن»، بالإضافة إلى عضو قطاع حال تواجده داخل القطاع.

وأكدت أنه يجوز لكل مرشح أن يعلن عن نفسه وعن برنامجه الانتخابي للأطباء بجميع وسائل الإعلام، والمنشآت الطبية الحكومية والخاصة، وطالبت اللجنة المرشحين بضرورة عدم إقحام المعتقدات الدينية، والمواقف السياسية في الانتخابات، وعدم تعرض أي مرشح أو مؤيديه لوسائل دعاية من شأنها تشويه المنافسين.

وطالبت جميع المرشحين بضرورة الالتزام بميثاق الشرف الانتخابي، ودعت جميع مديري المنشآت الطبية الحكومية والخاصة تسهيل مهمة المرشحين في لقاء الأطباء وعرض برامجهم الانتخابية بدون أي تمييز بين المرشحين.

وكانت اللجنة أعلنت عن القوائم النهائية للمرشحين في انتخابات التجديد النصفي والتي تضمنت 16 مرشحا لمنصب النقيب العام، و36 عضوا نقابة عامة فوق السن، و14 تحت السن، و27 مرشح على مقاعد القطاعات.