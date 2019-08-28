شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين، لافتا إلى أن نجاحات كثيرة تحققت فى العلاقات المصرية اليابانية، مثل التعاون فى المدارس اليابانية وكذلك التعاون فى ملف المتحف المصرى الكبير سواء فى التمويل ونطمح استمرار التعاون فى الإدارة.

وأضاف السفير بسام راضى، خلال حوار مع قناة "اكسترا نيوز" من اليابان، أن تيكاد يتحرك على خطى ثابتة لتطوير العلاقات بين اليابان والدول الأفريقية، موضحا أن قمة التيكاد أصبحت تعقد كل 3 سنوات وهو دليل على نجاح التيكاد بعد تكثيف انعقاد القمة.

وأوضح السفير بسام راضى، أن العلاقات المصرية اليابانية تعتمد على المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل بين البلدين، متابعا اليابان تعتبر مصر ركيزة أساسية فى أفريقيا والشرق الأوسط فى ظل التاريخ الطويل ووضعها الأقليمى بالإضافة مدى تحقق فى مصر خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس السيسى من أمن واستقرار ومكافحة الإرهاب وبدء مرحلة من التنمية وتطور الاقتصاد وفق شهادة المؤسسات الاقتصادية الكبرى.