شكرا لقرائتكم خبر عن قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل فتاة العياط وتجديد حبسها 30 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت دائرة الجيزة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، بالعباسية، قبول استئناف النيابة العامة شكلا على قرار إخلاء سبيل "أميرة.أ" والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، وقررت تجديد حبس المتهمة 30 يوما على ذمة التحقيق .

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كانت المحكمة، قررت أول أمس الاثنين، إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه، وجددت المحكمة حبس صديقى المجنى عليه، والتى كانت الفتاة ترتبط بأحدهما بعلاقة عاطفية، وعاونا القتيل فى استدراجها 15 يوما بتهمة المساعدة فى استدراج أنثى والتحريض على الاعتداء عليها جنسيا.

وكشفت تحقيقات نيابة العياط ملابسات ذبح طفلة لسائق ميكروباص داخل المنطقة الجبلية، بعد محاولته اغتصابها، حيث تبين أنه استدرجها بحجة استرداد هاتف صديقها، وحاول الاعتداء عليها جنسيا فذبحته ومزقت جسده بـ13 طعنة وسلمت نفسها إلى قسم الشرطة.