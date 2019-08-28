شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد متحف المركبات: الدولة تهتم بمبانيها التاريخية والأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يرافقه وزير الآثار، أعمال الترميم لمتحف المركبات، فى إطار الجولة التفقدية التى قام بها لتفقد أعمال الترميم لقصر البارون.

وكان رئيس الوزراء قد تفقد منذ قليل أعمال الترميم لقصر البارون وكلف بالانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة، وأن تتم بكفاءة وجودة عالية، نظرا لما يمثله القصر من قيمة عالية، مؤكدا فى الوقت نفسه أن الدولة تهتم فى المرحلة الحالية بمبانيها التاريخية والأثرية وكذا المتاحف المختلفة.