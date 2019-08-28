شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة، الموافق السادس من أكتوبر عام 2019.

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