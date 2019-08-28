شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى يطالب بقمة التيكاد مؤسسات القطاع الخاص العالمية بالاستثمار فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها مطالبة الرئيس السيسى فى قمة التيكاد مؤسسات القطاع الخاص العالمية بالاستثمار فى أفريقيا

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

السيسى يطالب بقمة التيكاد مؤسسات القطاع الخاص العالمية بالاستثمار فى أفريقيا

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها في تمويل التنمية بأفريقيا، وتوفير الضمانات المالية لبناء قُدرات القارة بما يُسهم في تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار، متابعا: "أذكرهم دوماً أن لكل قارة خصائصها، ولكل دولة خصوصيتها وظروفها، ولقد آن الأوان بأن تقدم مؤسسات التمويل الدولية أفضل شروط لتمويل جهود التنمية في أفريقيا.

نتيجة امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2019 جاهزة للاعتماد.. اعرف التفاصيل

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2019 قريبا.

وأضافت المصادر، أن النتيجة امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2019 جاهزة للاعتماد، وقد تم الانتهاء من تصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتيجة وهى الآن جاهزة للتوقيع.

الحكومة تستعرض تقريرا حول أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، تقريرا بشأن أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2019.

الحكومة تعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد القوات المسلحة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة، الموافق السادس من أكتوبر عام 2019.

السيسى يلتقى رئيس جامعة هيروشيما.. ويؤكد اهتمام مصر بتطوير التعليم العالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، في يوكوهاما بـ"ميتسو أوتشي"، رئيس جامعة هيروشيما، وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد.

تعرف على موعد إجازة رأس السنة الهجرية وبداية العام الهجرى الجديد

يولد هلال شهر المحرم للعام الهجرى الجديد، مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 37 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة المقبل 29 من ذى الحجة 1440هـ الموافق 30 أغسطس الجارى وهو يوم الرؤية .

السيطرة على حريق بجرار قطار فى محطة الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بمديرية أمن الإسماعيلية من السيطرة على حريق شب فى جرار القطار رقم 598 القادم من الإسكندرية والمتجه إلى بورسعيد وإنقاذ محطة قطار الإسماعيلية من كارثة.

عودة 7 آلاف حاج من الأراضى المقدسة على مدار يومين.. صور

تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، حيث تنقل الشركة علي مدار يومين ،7 آلاف حاج، علي متن 36 رحلة من جدة والمدينة المنورة إلى كل من القاهرة، وأسوان، والغردقة، والأقصر.

الحكومة توافق على 17 اتفاقية للتنقيب عن البترول والغاز

وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بشأن مشروعات اتفاقيات التزام بترولية لعدد 17 اتفاقية للتنقيب عن البترول والغاز واستغلالهما، والتى تنصُ على الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية

جنايات الجيزة تبدأ نظر إستئناف النيابة على إخلاء سبيل "فتاة العياط"

بدأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية نظر جلسة الاستئناف المقدم من النيابة العامة علي قرار اخلاء سبيل الفتاة المتهمة بقتل شاب في العياط حاول اغتصابها.

التعليم تبلغ المصنفات الفنية ضد دور النشر صاحبة صورة جسم الإنسان بمنهج ابتدائى

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن دور النشر التى نشرت صورة فى منهج الصف الثانى الابتدائى لجسم الإنسان تظهر أعضائه من جسده لم تحصل على ترخيص تداول من الوزارة كما تحصل عليها بعض دور النشر الخارجية.



