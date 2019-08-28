تعرف على أسماء الهجانة المصريين المشاركين اليوم بسباق ولى العهد بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك اليوم 8 هجانة مصريين فى فعاليات الفترة المسائية لسباق ولى العهد للهجن، فى محافظة الطائف بالسعودية، والمقرر أن تنطلق بعد الظهر . وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهحن، إن المشاركة فى شوط "قعدان" سيمثلها كل من "مصطفى جمعة ترابين وزايد سليمان تياها وسلامة إبراهيم ترابين". وأضاف أنه فى شوط "ابكار" سيشارك كل من، خليل أبوعكفه، وسعد على أبوعكفه الأحيوى، وسلامة إبراهيم ترابين، وعودة على ترابين وسليمان أبورشيدان معازه.

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