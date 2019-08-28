شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعتمد نتيجة امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2019، وقد اعتمدها نائب الوزير الدكتور محمد مجاهد نائبا عن الوزير، الذى يزور اليابان حاليا فى مهمة عمل.

ومن المنتظر أن يتم إعلان النتيجة كاملة من خلال بوابة وزارة التربية والتعليم، خلال الساعات المقبلة.

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