شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعتمد نتيجة امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2019، وقد اعتمدها نائب الوزير الدكتور محمد مجاهد نائبا عن الوزير، الذى يزور اليابان حاليا فى مهمة عمل.
ومن المنتظر أن يتم إعلان النتيجة كاملة من خلال بوابة وزارة التربية والتعليم، خلال الساعات المقبلة.
وانطلقت السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالى الطلبة الذين دخلوا الدور الثانى 124436 طالب وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات.
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