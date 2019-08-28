شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستعرض تقريرا حول أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، تقريرا بشأن أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2019.
كما تمت إحاطة المجلس بتقرير بشأن أعمال صندوق تمويل التدريب والتأهيل عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2019، بما يتضمن مساهمات الصندوق في تمويل تكلفة أنشطة التدريب بالمنشآت التي تتولى تدريب العاملين لديها، إما بمراكز التدريب الخاصة بها، أو من خلال استقدام بعض الخبراء الأجانب أو المحليين لتدريب العاملين بها، أو إيفاد العاملين لديها في بعثات تدريبية خارجية أو داخلية.
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