شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد أعمال الترميم بقصر البارون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يرافقه وزير الآثار، بعد قليل، أعمال الترميم لقصر البارون.
وكانت وزارة الآثار قد أعلنت أن عملية ترميم قصر البارون تتم باتباع كافة الإجراءات اللازمة من اختبارات وتحاليل وتوثيق فوتوغرافي ومعماري، وبأحدث الطرق العلمية المتبعة عالمياً في ترميم الآثارمن أجل الحفاظ على طبيعتها الأصلية وهويتها الأثرية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتفقد أعمال الترميم بقصر البارون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.