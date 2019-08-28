شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد أعمال الترميم بقصر البارون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يرافقه وزير الآثار، بعد قليل، أعمال الترميم لقصر البارون.

وكانت وزارة الآثار قد أعلنت أن عملية ترميم قصر البارون تتم باتباع كافة الإجراءات اللازمة من اختبارات وتحاليل وتوثيق فوتوغرافي ومعماري، وبأحدث الطرق العلمية المتبعة عالمياً في ترميم الآثارمن أجل الحفاظ على طبيعتها الأصلية وهويتها الأثرية.