شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: إنشاء سوق حضارى للباعة الجائلين بالعياط وتطوير سوق البدرشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تم الاتفاق مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان، للبدء فى إنشاء سوق حضارى لاستيعاب الباعة الجائلين بمركز العياط بالإضافة إلى أنه تم الإتفاق مع وزارة الموارد المائية والرى لتطوير سوق البدرشين.

وأشاد راشد بالتعاون المثمر مع صندوق تطوير العشوائيات فى إنشاء مساكن حضارية لسكان عشش السودان بالدقى بالإضافة إلى تطوير 6 مناطق غير مخططة بأحياء الهرم وشمال وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور والعمرانية.

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وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة أعمال حصر المناطق الغير مخططة والاحتياجات اللازمة لها مؤكداً أن أعمال التطوير تشمل شبكات مياه الشرب والصرف الصحى ورصف الطرق ورفع كفاءة الإنارة وتركيب بلاط إنترلوك بالشوارع وطلاء العقارات وإضفاء المظهر الجمالى على المناطق، لافتاً أن الأعمال تأتى تأكيداً على حرص الدولة فى رفع المستوى المعيشى لمواطنى المناطق غير المخططة.