التأمين الصحى الشامل: تسجيل 390 الف مواطن بالمنظومة الجديدة ببورسعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، التى أنطلقت بمحافظة بورسعيد أول يوليو، تسجيل 390 ألف مواطن بورسعيدى لينتفع بخدمات المنظومة الجديدة التى تتمتع بأعلى درجات الجودة. وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة إنه تم إطلاق فرق فى جميع أنحاء بورسعيد لحث المواطنين على التسجيل بالمنظومة الجديدة والانتفاع بالخدمات الطبية وفق أحدث البرتوكولات العلاجية فى كل تخصص على حدة. Advertisements وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن الفرق تنتشر فى المحافظة، خاصة منطقة الجنوب متابعا: "الفرق تقوم بدور توعوى مع المواطنين بأهمية الحقوق والحرص على الواجبات. وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحى تمثل نظام تكافلى يجمع كل فئات المجتمع، و الدولة تتحمل كل تكاليف العلاج وإجراء الجراحات الحرجة والعاجلة.



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