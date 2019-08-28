شكرا لقرائتكم خبر عن 22 سبتمبر.. انطلاق الدراسة بمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق الدراسة بمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم الأحد 22 سبتمبر الجارى، حرصًا على إعداد محفظ واعٍ ومؤهل ومعتمد لتحفيظ القرآن الكريم وفهم معانيه.
واعتمدت الأوقاف، نتيجة الدفعة الجديدة للقبول بمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم ( السنة التمهيدية الأولى ) للعام الدراسى 2019 / 2020م، على أن تبدأ الدراسة بمشيئة الله تعالى يوم الأحد الموافق 22 / 9 / 2019م لمدة ستة أشهر وتنتهى فى 21 / 3 / 2020م .
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