شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تبحث مع الشركات المصنعة سرعة الانتهاء من العدادات الذكية ومسبقة الدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عددا من الشركات المصنعة للعدادات وهم الهيئة العربية للتصنيع ، السويدى ، اسكرا، إليكتروميتر ، جلوبال والمعصرة ، بحضور عدد من قيادات القطاع، لبحث سبل الانتهاء من تصنيع العدادت المطلوبة لشركات التوزيع على مستوى الجمهورية طبقاً للمواصفات المطلوبة.

وأكد وزير الكهرباء، فى بيان اليوم على أهمية استخدام أحدث التكنولوجيات لتصنيع العدادات المطلوبة طبقاً لأحدث المواصفات العالمية مع ضرورة الاهتمام بتسهيل عملية شحن الكروت حتى يتم تحقيق التوافق مع التحول من الشبكة النمطية الحالية إلى شبكة ذكية.

كما أكد على ضرورة التعاون بين كافة الشركات المصنعة للعدادات حيث أن حجم العمل كبير على أن تقوم به شركة واحدة حيث أن عدد العدادات المطلوب تغييرها تصل إلى حوالى 27 مليون عداد.

يأتى هذا الاجتماع فى إطار تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من أجل التحول من الشبكة النمطية الحالية إلى شبكة ذكية تستخدم التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات.