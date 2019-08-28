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صندوق زمالة نقابة المعلمين يوافق على تفعيل وثيقة التأمين على الوفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بأعضاء نقابة المهن التعليمية "صندوق الزمالة"، برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين، على تفعيل وثيقة تأمين على الوفاة لأعضاء الصندوق، على أن يتم إخطار هيئة الرقابة المالية للموافقة، وبدء التنفيذ.

 

واستعرض مجلس الإدارة، موافقة هيئة الرقابة المالية على تعديل المزايا التأمينية للصندوق طبقاً لما أقرته الجمعية العمومية غير العادية للصندوق.

 

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كما استعرض المجلس المزايا المختلفة التي يتم تقديمها لأعضاء الصندوق، والوقوف على آخر المستجدات والعقبات التي تواجه الأعضاء مطالباً العاملين ببذل المزيد من الجهد والعمل على  حل كل العقبات التى تواجه الأعضاء.

 

وتعقد النقابة العامة للمعلمين، اجتماع، يوم السبت المقبل، 31 أغسطس الجارى، لمناقشة الإعانات الخاصة بأصحاب الأمراض المستعصية من المعلمين، بمقر النقابة العامة بالجزيرة.

 

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