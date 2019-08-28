شكرا لقرائتكم خبر عن "الدمغة والموازين" تصادر 2.5 كيلو ذهب وفضة غير مطابقة للمواصفات بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء مهندس عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، مصادرة 2.5 كيلو ذهب وفضة غير دموغة من خلال المصلحة، لدى بعض المحلات بمحافظة القاهرة، قبل بيعها للمواطنين، حيث جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كان رئيس المصلحة الدمغة والموازين قد أكد أن مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر، سيحدث طفرة كبيرة فى صناعة الذهب فى مصر نظرا لأنه يواكب التكنولوجيا الحديثة، كما أنه سيحد من التلاعب فى دمغ المشغولات، وبالتالى لا يستطيع أى تاجر تجاهل المصلحة لدمغ المشغولات الذهبية نظرا لأنه يصعب تقليد الدمغ والتكويد بالليزر بعكس الطرق اليدوية، الأمر الذى سيحدث انتعاش فى سوق الذهب، كما أن هذا المشروع سيعمل أيضا على الحفاظ على حقوق المواطن وتمكنه فى معرفه عن ما اذا كان الذهب الذى يريد شراؤه مطابق للمواصفات القياسية أم لا من خلال برنامج سيتم تحميله على التليفون المحمول .