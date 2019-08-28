شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: متقدمون على جامعات كثيرة فى المنطقة بتصنيف شنغهاى الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ان جامعة القاهرة تقدمت على جامعات كثيرة فى تصنيف شنغهاى الصينى الذى يعتبر من أهم التصنيفات عالميا، مؤكدا أن الجامعة أيضا متقدمة على جامعات متقدمة مثل شتوتجارت الألمانية وليفربول الإنجليزية وعدد من الجامعات الأمريكية المرموقة

وأضاف الخشت، خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده الجامعة اليوم الأربعاء بقاعة أحمد لطفى السيد بالجامعة، أن الجامعة نشرت 5949 بحث مع جامعات دولية فى تصنيف ليدن، وفى تصنيف شنغهاى الصينى للتخصصات تقدمت جامعة القاهرة فى 14 تخصص علمى وفى الصحة العامة 101 وعلوم الطب البيطرى من 151 لـ 200.

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وأشار الخشت، إلى أن جامعة القاهرة قفزت حوالى 100 مركز بتصنيف شنغهاى الصينى الذى يعتبر من أهم التصنيفات الدولية للجامعات لتصبح الجامعة فى المرتبة من 301 إلى 400، كما أن تصنيف QS البريطانى تقدمت الجامعة بنسبة 110 % عن عام 2017، وذلك من خلال التخصصات المختلفة 11 تخصص ظهرت فى تصنيف QS البريطانى.