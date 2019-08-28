شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث المستشار عبد الله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد. ونص البرقية كالتالى: " يسعدنى أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن رجال القضاء بأسمى آيات التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد داعيا الله أن يكون عام خير ورخاء على مصرنا العظيمة فى ظل قيادتكم الحكيمة لمسيرة الوطن نحو المستقبل المشرق وأن يمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد".

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