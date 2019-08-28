مباحث القاهرة تشن حملة مكبرة لضبط شوارع العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

قامت أجهزة مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بتوجيه حملات مُكبرة بعدد من المناطق والميادين والمحاور المرورية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضبط كافة صور المخالفات.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الآتية في مجال الإشغالات والمرافق تمكن المقدم إسلام عبد العال، رئيس مباحث المرافق، من تنفيذ 625 قرار إزالة إدارية، تحرير "85" محضر إشغال طريق، "29" محضر إدارة بدون ترخيص، "17" محضر تلوث بيئة، "59" محضر بائع متجول، "2" محضر عدم شهادة صحية، وضبط "5" عربة لبيع الفاكهة وفاترينة مأكولات، "4" مركبات توك توك، "9" عربات كارو، تنفيذ 2 حالة غلق إداري، إزالة "3" لافتة إعلانات، "2" غرزة شاي، "3" استكمال أعمال إزالة.

في مجال المخالفات المرورية تمكن العقيد إيهاب حسين، رئيس مباحث المرور، والرواد فتحي عمران وعلي موسى ومحمد كمال، ضباط مباحث المرور، من ضبط المخالفات الآتية "14" طمس اللوحات، "37" الانتظار في الممنوع، "40" تعطيل حركة المرور، "12" ملصقات ومعلقات، "100" متنوعة، "24" مخالفة شروط التراخيص، "5" حظر سير النقل، "18" سير بدون رخصة قيادة، "12" بدون رخصة تسيير، "100" تلوث بيئة "إنبعاث أدخنة"، "97" أمن ومتانة، "7" دراجات نارية، "6" مركبات متنوعة، "1957" مخالفة "الكلابش"، "3432" مخالفة مرورية متنوعة، "3" مخالفات سير عكس الاتجاه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات لضبط كافة صور المخالفات.