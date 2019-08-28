مصرع عنصر إجرامي في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

‏‫لقى عنصر إجرامي شديد الخطورة، مصرعه في تبادل لإطلاق النيران مع القوات قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وضبط شقيقه في الإسكندرية.

كانت أجهزة الأمن كثفت الجهود لكشف غموض، وتحديد وضبط مرتكبي واقعة العثور على جثة عامل 25 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، بطريق طحلة / ميت العطار دائرة المركز مصاب بطلق ناري بالرأس .

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة مسجل شقى خطر 32 سنة - سبق اتهامه في 9 قضايا "سلاح، مخدرات"، آخرهم قضية قتل عمد، ومطلوب ضبطه وإحضاره بشأنها، ومطلوب التنفيذ عليه في 5 قضايا "مخدرات، سرقة، سلاح"، بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها السجن لمدة 65 سنة وغرامة 350 ألف جنيه وشقيقه 19 سنة مطلوب ضبطه وإحضاره في ذات القضية المطلوب ضبط وإحضار شقيقه فيها، بدافع الانتقام من المجنى عليه نظراً لوجود خلافات بينهما.

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات حول أماكن اختباء المتهمان، واستهدافهما وتضييق الخناق عليهما بمحل إقامتهما بقرية ميت العطار دائرة مركز شرطة بنها، بنطاق أمن القليوبية، قاما بالاختباء بمنطقة أبويوسف دائرة قسم أول العامرية بنطاق أمن الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق بين قطاع الأمن العام، وادارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن القليوبية والإسكندرية وقوات الأمن المركزي، وتم إعداد بعض الأكمنة بالمنطقة، وأثناء قدوم المتهمان مستقلان السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ولدى مشاهدتهما للقوات، بادر المتهم الأول بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقامت القوات بمبادلته إطلاق الأعيرة النارية، وتمكنت من السيطرة على الموقف، أسفر ذلك عن مصرعه وضبط المتهم الثاني.

وتم العثور بجوار جثة الأول على "بندقية آلية، وثلاث خزائن، و55 طلقة نارية من ذات العيار، وعثر بحوزة الثاني على "طبنجة و11 طلقة نارية من ذات العيار" .

وبتفتيش السيارة عُثر على، مبلغ مالي قدره 990 ألف جنيه، وكمية من المشغولات الذهبية، و4 هواتف محمولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.