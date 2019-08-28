رئيس محكمة النقض يهنئ السيسي بالعام الهجري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير: أرسل المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد. ونصت البرقية: "يسعدني أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن رجال القضاء باسمي آيات التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيًا من الله أن يكون عام خير ورخاء علي مصرنا العظيمة في ظل قيادتكم الحكيمة لمسيرة الوطن نحو المستقبل المشرق".

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