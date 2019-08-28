مد أجل الحكم على 24 متهمًا في قضية "التخابر مع حماس" لـ 11 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تصوير-مصطفى الشيمي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأربعاء، مد أجل الحكم في إعادة محاكمة 24 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "التخابر مع حماس"، لجلسة 11 سبتمبر، مع استمرار حبس المتهمين.

وقالت المحكمة إنه ورد كتاب مديرية أمن القاهرة، المؤرخ بـ 27 أغسطس 2019، بتعذر عرض المتهمون في الجلسة المشار اليها نظرا للظروف الأمنية، والكتاب مزيل بتوقيع لواء مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة.

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صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وحسن السايس، وحضور إلياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

كانت محكمة النقض في وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق 22 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقررت إعادة المحاكمة.

محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.