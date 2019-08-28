"الأمن العام": ضبط 220 قطعة سلاح ناري 282 قضية مواد مخدرة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 220 قطعة سلاح ناري، و282 قضية مواد مخدرة، وتنفيذ 80662 حكم قضائي متنوع، في 24 ساعة الماضية.

كما تم ضبط 73 متهمًا ومراقب هارب، وتشكيليين عصابيين، ضما 6 متهمين ارتكبوا 7 حوادث متنوع، و29 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.