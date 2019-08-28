ضبط صاحب ورشة جلود استولى على أموال الشباب بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط صاحب ورشة مصنوعات جلدية، لقيامه بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول الأجنبية بالإسكندرية.

كان فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، تبلغ من بعض المواطنين بالإسكندرية بقيام "صاحب ورشة مصنوعات جلدية"، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 100,000 ألف جنيه، بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول الأجنبية، ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية للشاكين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.