محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة. وأسفرت جهود الحملات المرورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 5556 مخالفة مرورية متنوعة، وتنوعت المخالفات حيث تم رصد 2213 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 189 مخالفة سيارة "بدون أو انتهاء" رخصة قيادة وتسيير، و7 مخالفات دراجات نارية "سحب أو حجز"، 13 مخالفة "موقف عشوائي"، و52 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، و20 مخالفة شروط الترخيص. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال يوم بالمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.