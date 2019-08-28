القبض على 3 أشخاص بتهمة تزوير أوراق الحصول على تأشيرات الدول الأجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، القبض على 3 أشخاص لاشتراكهم في محاولة تسفير أحدهم لإحدى الدول الأجنبية بموجب تأشيرة سفر مزورة، بكفر الشيخ.

كانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا أفادت بقيام "أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ" بمحاولة السفر إلى إحدى الدول الأجنبية بموجب تأشيرة سفر "مزورة" منسوبة لتلك الدولة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على جواز سفر يحمل التأشيرة المزورة المُشار إليها - مبلغ مالي قدره 1000يورو - هاتف محمول"، وبمواجهته أقر بتحصله على تلك التأشيرة من أحد الأشخاص "تاجر مواشى - مقيم بذات العنوان بكفر الشيخ"، مقابل مبلغ مالي قدره "150,000 ألف جنيه".

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وبإرشاده أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بتحصله على تلك التأشيرة من "زوج شقيقته" - مقيم بذات الدائرة ، ومتواجد حالياً بالخارج بإحدى الدول الأجنبية"، وأضاف بأنه قام بإرسال جواز السفر للأخير مع شخص آخر "يتردد على بعض الدول الأجنبية نظراً لطبيعة عمله" - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية.

أمكن ضبط الأخير وعُثر بحوزته على "2 هاتف محمول"، وبمواجهته أقر بأنه قام بتسليم جواز السفر الخاص بالمتهم الأول "المتواجد بالخارج" لإضافة التأشيرة المزورة، وإعادته مرة أخرى مقابل مبلغ مالي قدره 1000يورو.

بفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من المحادثات على تطبيق "الواتس آب" تؤكد ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.