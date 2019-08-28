"أفريقية النواب": السيسي الأب الروحي لقضايا أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي حرص على إظهار اهتمامات القارة الأفريقية وأولوياتها في التنمية خلال كلمته بقمة "تيكاد" أمام دول العالم والتي تأتي بمشاركة زعماء الدول الأفريقية .

وأضاف في تصريحات اليوم، أن القاره السمراء بها ما يحفز على الاستثمار بها بما تملكه من ثروات هائلة، ما يتطلب العمل على تطوير البنية التحتية، موضحا أنه حتى تتحول أفريقيا كشريك اقتصادي بالفعل تحتاج لـ3 محاور كما وضعها الرئيس من خلال تنفيذ المشروعات العابرة للحدود، ما جرى البدء فيه فعليا مثل مشروع ربط القاهرة بريًا بكيب تاون، ومشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب، وتفعيل كل المراحل التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يساهم في تخفيض أسعار الكثير من السلع، والسعي لتوفير المزيد من فرص العمل .

واعتبر "رضوان" أن كلمة الرئيس اليوم تؤكد أنه الأب الروحي لقضايا أفريقيا واستيعابه لها بقوة، ويطرح كل ما يحقق أهداف وبرامج الأجندة الأفريقية "2063" وأجندة الأمم المتحدة "2030" للتنمية المستدامة.