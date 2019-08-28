تحذير للمصريين بالسعودية وخارجها من إعلانات العمرة المجانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

حذرت وزارة القوى العاملة، المواطنين المصريين المقيمين فى المملكة العربية السعودية وخارجها، من الوقوع ضمن شبكات النصب والاحتيال من خلال الإعلانات الوهمية التي تدعو للعمرة المجانية.

وبحسب بيان اليوم، أرسل مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، تقريراً لوزير القوى العاملة، عبر المستشار العمالي عثمان رمضان، بهدف التوعية والتنبيه على المصريين الموجودين بالسعودية وخارجها بعدم الانسياق للإعلانات التي تدعو للعمرة المجانية وذلك من خلال الرابط http://freehajtrip.com/a.

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وتابعت: يقول الإعلان الوهمي سارع بالتسجيل في مسابقة رحلة العمرة مدفوعة التكاليف مجانا أو ما يوازيها من مبلغ مالي في بلدك، مقدمة من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية السعودية بالتعاون مع قناة مكة المكرمة الرسمية، اقترب الموسم واقتربت النتائج.

ووفقا للمنشور لا توجد بالمملكة ما يسمي وزارة الأوقاف، وأن الجهة المنوط بها الإشراف على العمرة والحج بالمملكة العربية السعودية هي وزارة الحج والعمرة، لذا وجب التنبيه لعدم الوقوع ضمن شبكات النصب والاحتيال .

وبهذا المناسبة يتقدم مكتب التمثيل العمالي بجدة بالتهنئة للسلطات السعودية على نجاح موسم حج هذا العام1440، مؤكداً أن ذلك هو نتاج المجهودات والتنظيم الجيد الذي أعد من قبل جميع مسئولي المملكة في تيسير إجراءات ضيوف الرحمن منذ القدوم وحتي العودة إلى أوطانهم.