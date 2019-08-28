الرئيس السيسي يتفقد أجنحة معرض منظمة اليابان للتجارة الخارجية.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في يوكوهاما لأجنحة الدول بمعرض منظمة اليابان للتجارة الخارجية، خلال مشاركته في قمة "التيكاد" الحالية باليابان.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى اليوم في مقر إقامته باليابان، رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".
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